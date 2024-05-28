Bursaspor Kulübü'nün 33'üncü başkanı olan Enes Çelik, kulüp yönetimi olarak başlatılan “YANINDAYIM” kampanyasına ilk resmi bağışı yaptı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 10 milyon TL bağışlayarak, "Haydi Bursa hep beraber" mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü'nün "Yanındayım" kampanyası Kulüp Başkanı Enes Çelik'in 10 milyon liralık bağışıyla resmen başladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş öncülüğünde, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile Buırsa milletvekilleri ve belediye başkanları himayelerine Bursaspor için başlatılan "Yanındayım" kampanyasına yönelik "yanindayimbursaspor.org.tr" adlı resmi internet sitesi de oluşturuldu.

Kulüp yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "Yanındayım" kampanyasına katılanların isimlerinin her akşam saat 18.00'de kulübün resmi internetistesinden kamuoyuyla paylaşılacağı duyurulurken, TL, Dolar ve Euro hesaplarına ilişkin IBAN'ları da paylaştı.

BURSASPOR'UN YANINDAYIM KAMPANYASI için

TL Hesabı: TR83 0006 4000 0012 2190 5818 64

USD Hesabı: TR40 0006 4000 0022 2190 2174 28

EUR Hesabı: TR02 0006 4000 0022 2190 2174 33