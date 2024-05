Sahnelerin tozunu attırıp güçlü sesi ve sahne performansıyla Bursa'nın en gözde solistlerinden olan sanatçı Mehmet Çevik, Herkes Duysun ekibine özel açıklamalarda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın en sevilen solistleri arasında yer alan Mehmet Çevik, “Yaz aylarında Türkiye’nin hemen hemen her yerinde programlarımız olacak.” dedi.

MEHMET ÇEVİK YOĞUN BİR YAZ SEZONUNA GİRİYOR

Yaz aylarında oldukça yoğun olduğunu belirten Sanatçı Çevik, “Gerek düğün programları, gerek kendi sahnelerim ve tabii ki konser programlarımız devam ediyor. Hem Bursa’da hem de Türkiye’nin hemen hemen her şehrinde programlarımız olacak. Sevenlerimizle buluşmanın heyecanını yaşayacağız. Yoğun bir yaz sezonuna gireceğiz.” şeklinde konuştu.

MEHMET ÇEVİK: BURSA HER ZAMAN ÖN PLANDA

Yaz aylarında şehir dışı programlarına yoğunlaşacağını söyleyen Çevik, bu programlarda Bursa’nın hiçbir zaman geri planda kalmayacağının altını çizerek, “Ben Bursamı çok seviyorum ve tüm röportajlarımda da bunu dile getiriyorum. Bursa, her zaman ön plandadır. Bodrum, Eskişehir, Yalova ve İstanbul gibi birçok şehirde programlarımız devam edecek. Sabit olan programlarımızda var.” dedi.

SANATÇI ÇEVİK: MESLEĞE DEVAM ETTİĞİM SÜRECE DAHA GÜZEL ŞARKILAR GELECEK

“‘Çiçeğim’ ve ‘Bilsem Ki’ parçaları hakkında konuşan Sanatçı Mehmet Çevik, “Çok keyifli bir projeydi. Sevenlerim, yapım şirketim ve ailem her zaman arkamda durdu. Bu mesleği yaptığım sürece ilerleyen günlerde daha güzel şarkılarla sevenlerimle buluşacağız.” ifadelerini kullandı.

“BURSA’DA 7 GÜN SAHNEYE ÇIKSAM 7 GÜN SAHNEYİ DOLDURABİLİYORUM”

Çocukluğumdan beri Bursa’ya emek verdiğini dolayısıyla Bursa’da güçlü bir kitlesi olduğu için Bursa’yı bırakmak istemediğini dile getiren Çevik, “Bursa’da 7 gün sahneye çıksam 7 gün sahneyi doldurabiliyorum. Hem ben Bursa’yı kabullendim hem de Bursa beni kabullendi. Bursa’da sahne almak bana zevk veriyor, haz duyuyorum.” dedi.

BURSA KADINLAR MATİNESİNDE REKOR MEHMET ÇEVİK’TE..

Kadınlar matinesi rekorunun her ay tekrarlandığını söyleyen Sanatçı Mehmet Çevik, “Bursa’da kadınlar matinesinde bin 150 kişilik bir rekorum var ve biz bunu her ay yapıyoruz. Bursa’da kadın kitlemin olması benim için büyük bir avantajdır. Her matinemizde tıklım tıklım mekanları dolduruyorlar.” diyerek teşekkürlerini iletti.

EŞİ GİZEM ÇEVİK, MEHMET ÇEVİK’İ KISKANIYOR MU?

Eşinin kıskançlık yapmaktan çok desteklediğini söyleyen Çevik, “Eşim tabiî ki kıskanıyordur ama bana yansıtmıyor. Önceden yansıtıyordu ama 9 senelik bir evlilik. Sektördeki hiçbir sanatçı arkadaşım, evliliklerini uzun seneler sürdüremiyor. Şükürler olsun ki anlayışlı bir eşim var, her zaman destek veriyor. İçten içe kıskanıyordur da kendisine sormak lazım.” şeklinde açıklama yaptı.