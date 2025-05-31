Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen ve Sabancı Üniversitesi’nin nihai yararlanıcısı olduğu DiMAP – Doğrudan Dijital Üretim Platformu Projesi’nin Açılış Etkinliği, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Teknopark İstanbul’da gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin de paydaşları arasında yer aldığı (BUSİAD) DİMAP Projesi etkinliğinde, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın açılış konuşmasının ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, "Avrupa Birliği (AB) destekli 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamında; sivil havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerinde, KOBİ'lerimizi yenilikçi üretim modelleriyle buluşturacak merkezi devreye alıyoruz. 9,8 milyon avro bütçeyle hayata geçirdiğimiz projenin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 ile 2030 yılına dek 30 milyar doların üzerinde devlet desteğiyle Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getiriyoruz" dedi.

Merkezin, özellikle sivil havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere, doğrudan dijital üretim kabiliyetlerini geliştirme, katmanlı imalat teknolojilerini uygulama imkanı sağlayacağını ifade ederek şunları dile getirdi:

“Yüksek hassasiyet gerektiren alanlarda seri üretim yapan KOBİ'lerimizin ürünlerini ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde test edebileceği, belgelendirme süreçlerine doğrudan entegre olabileceği kritik bir altyapı sunacak. Merkezimizin, Türkiye'nin Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin dönüşümünü ve rekabetçiliğini ivmelendireceğine inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, katma değerli üretimi teşvik eden, yüksek teknolojili girişimleri destekleyen, dijital dönüşümü hızlandıran ve yerli inovasyon gücünü büyüten adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. "

Açılış konuşmalarının ardından merkezin kurdelesi kesilirken, BUSİAD adına etkinliğe katılan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veda Ergin Eroğlu da Bakan Kacır ve Güler Sabancı ile merkezi gezerek incelemelerde bulundu.