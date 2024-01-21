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Yozgatlılar Büyük Sürmeli Buluşması’nda sivil toplum kuruluşlarının birliğine vurgu yapan Başkan Büyükakın, STK’ların üst kimlik oluşturmada büyük rol oynadığını söyledi.

Kocaeli (İGFA) - Kocaeli’de yaşayan Yozgatlılar, Kocaeli Kongre Merkezi C Salonu’nda düzenlenen Yozgatlılar Büyük Sürmeli Buluşması’nda bir araya geldi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan gecede Yozgat’ın meşhur testi kebabı kırıldı ve katılımcılara ikram edildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Kocaelili katıldı.

“HEPSİ ÇOK KIYMETLİ ÇALIŞMALAR”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşları Kocaeli’de sayısız organizasyon düzenliyor. Biz de bu çalışmaları çok önemli bulduğumuz için büyük destek veriyoruz. Kocaeli’de farklı şehirlerden gelen çok sayıda hemşehrimiz yaşıyor. Kendi kültürlerini tanıtmak için hayırlı çalışmalar yapıyor. Hepsi çok kıymetli çalışmalar” dedi.

“TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ”

Derneklerin afet ve seferberlik anında organize olabilmek adına çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Kahramanmaraş depremleri olduğunda biz bunu çok iyi gördük. Bu şehrin güzel insanları yardım olup o bölgeye yağdılar. Kurmuş olduğunuz bu birliktelik, milli mücadele zamanlarında, afet zamanlarında, topyekûn seferber olmamız gerektiğinde bizi ayakta tutan gerçek güçtür. Bu yüzden sivil toplum kuruluşlarını, bu milleti bir arada tutan ve zor zamanların üstesinden gelmek için vazgeçilmez yapılar olarak görmeliyiz. Büyükşehir belediyesi olarak bir arada olun, bir arada kalın diye elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜST KİMLİK OLUŞUYOR”

Sivil toplum kuruluşlarının birlikteliğinin öneminin altını çizen Başkan Büyükakın, “Bu bize üst kimlik oluşturmamız için de imkân sağlıyor. Diğer illerin de dernek başkanları şu an burada. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığımız bütün bu yapıları birbiriyle tanış hale getirdi. Bir afetle karşı karşıya kaldığımızda bu yapı hızla organize oluyor” dedi.

NEREDE MAZLUM VARSA TÜRKİYE ORADA

Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, dünyanın gözü önünde İsrail tarafından bir soykırım uygulandığını dile getirdi. Tipioğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, nerede mazlum nerede soykırıma uğrayan bir halk varsa onun yanında olmuştur ve olacaktır. Bugün de yüce devletimiz Gazzelilerin, Filistinlilerin dimdik yanındadır. Türkiye, ne zaman küresel meselelerde söz söylüyorsa, rol alıyorsa başına bir hadise geliyor. Filistin’de takındığımız tavır ortadadır. Türkiye’yi kullandığı aparatlarla, terörle hizaya getirmeye çalışanlar Kuzey Irak’ta 12 vatan evladını şehit ettiler. Ama bilinmelidir ki Türkiye, hiçbir vatan evladının kanını yerde bırakmadı, bırakmayacaktır. Bunun yolu birlikten geçiyor. Bu tür toplantıların da kardeşliğimize, birliğimize katkı vermesini umuyorum” şeklinde konuştu.

KÜLTÜRLER HARMANLANIYOR

Yozgat Vakfı ve İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz ise “Memleketimizin örfünü, kültürünü burada yaşatmaya çalışıyoruz. Siz değerli Yozgatlılardan isteğim derneğinize sahip çıkmanız. Bu organizasyonu düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 1997 yılından bu yana Kocaeli’de hizmet verdiklerini söyleyen Kocaeli Yozgatlılar Dernek Başkanı Salih Ata, “Kültürümüzü yaşamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çeşitli kültürel etkinliklerde bulunduk. Yozgat’ımızın zengin bir kültür haznesi vardır. Burada kendi kültürümüzle birlikte Anadolu’dan gelen diğer kültürleri harmanlıyoruz. Desteklerini esirgemeyen Büyükşehir, Körfez ve Derince belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.