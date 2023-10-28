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Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğüyle İBB İstanbul Vakfı çatısı altında hayata geçen ‘Büyüt Hayallerini’ projesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yaşını özel bir buluşmayla kutladı.İSTANBUL (İGFA) - ‘Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın’ etkinliğinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, birer konuşma yaptı. İlk yüzyılda çözülemeyen kadın hakları ve özgürlükler başta olmak üzere pek çok sorunun Cumhuriyetin ikinci yüzyılında çözeceklerini belirten Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, “Kendimizin, annemizin, kız kardeşimizin ve kızlarımızın hakkı için, eşitlik ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüz yıldır ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyerek geldik ve haklarımızı kazandık. Bundan sonra da ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diye haykırmaya devam edeceğiz ve haklarımızdan asla geri adım atmayacağız. Daha nice yüz yıllara bin yıllara” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu da Mustafa Kemal Atatürk’e değinmeden okunan 29 Ekim hutbesini eleştirdi. “İçinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamak ve cumhuriyetle beraber onu paylaşmamak fikrini ortaya koyan bir aklın, bir zihnin gerçekten bu ülkeye faydası yok” diyen İmamoğlu, “Mış gibi yapılmaz. Cumhuriyetin değerlerini yaşayacaksınız. Onun özgürlüğüyle, onun verdiği eşitlikle hep birlikte var olacağız… Geliştirelim, konuşalım, tartışalım… Ama geçmişi yok sayarak bu güzel Atatürk'ü, bu güzel cumhuriyeti anlatmayı, sıkıntıyla ifade etme içerisinde olup topluma da şirin gözükmek adına mış gibi yapanların tekrar altını çiziyorum; üzüntüyle ama bir yanıyla da gülerek izliyorum. Bu millet onlara sırası geldiğinde hak ettikleri cevabı demokrasi yoluyla verecek. Bundan adım gibi eminim” diye konuştu.