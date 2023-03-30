Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi yakınlarıda meydana geldi. Kazada, F.A. (44) yönetimindeki 01 KY 206 plakalı hafif ticari araç sürücüsü buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada, ticari araçta bulunan Özbekistan uyruklu B.M. (35), M.S. (36), Y.E. (56), M.E. (24), İ.İ. (20), V.Y. (62), A.S. (44) ve C.İ. (37) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan C.İ. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.