Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi(ÇAK-TİM), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen TAMP Kocaeli ili Bölge Düzeyi Saha ve Masabaşı Tatbikatı’nda çalışma gerçekleştirdi.KOCAELİ(İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin öncülüğünde kurulan ve yaklaşık 4 yıldır sahada yaptığı çalışmalarla büyük takdir toplayan Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), başarılı bir afet tatbikatını geride bıraktı. Dün Kocaeli geneli gerçekleştirilen ve senaryo gereği, Darıca açıklarında gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki depremin haberinin alınması ile başlayan tatbikatta, ÇAK-TİM ekibi de kendileri için belirlenen enkaz alanında arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Belediyeden harekete geçen ekip, planlanan süreçte enkaz alanına giderek, senaryo gereği yaralı bir vatandaşı enkaz altından kurtardı.

GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen TAMP Kocaeli ili Bölge Düzeyi Saha ve Masabaşı Tatbikatı’nda boy gösteren ÇAK-TİM, 12 ilçe ve 109 ayrı lokasyonda gerçekleştirilen ve 12 saat süren deprem tatbikatında yaptığı çalışmalarla takdir topladı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, enkaz alanına ulaşan ÇAK-TİM ekibi, ilk olarak enkazda keşif çalışması gerçekleştirdi. Daha sonrasında ekipler, belirlenen alandan güvenli bir şekilde enkaz içine girerek, yaralı vatandaşı çıkardı ve Kocaeli UMKE ekiplerine teslim etti. Başarılı bir sınav veren ÇAK-TİM ekibinin özverili çalışması, yetkililer tarafından da takdir edildi ve beğeniyle karşılandı.