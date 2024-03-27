2022 yılında trafik kazası geçiren Emine Lütfü Candan çiftine Büyükşehir; Evde Bakım, Gönül Kazan ve Geniş Ailem projeleriyle sahip çıktıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirdiği 65 yaş ve üstü vatandaşımıza sunulan hizmetlerle gönülleri kazanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi yaşlı hizmetleri kapsamında Kandıra’nın Lokmanlı Köyünde oturan ve çocukları olmayan Lütfü ve Emine Candan çiftinin yardımına yetişti. 2022 yılında geçirdikleri trafik kazasından dolayı zor zamanlar geçiren Candan çiftine; Evde Bakım, Gönül Kazan ve Geniş Ailem projeleriyle destek olundu.

GÖNÜL KAZAN, GENİŞ AİLEM VE EVDE BAKIM

Kocaeli’de ikamet eden kendi ihtiyaçlarını gerçekleştiremeyen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için yaşlı hizmetleriyle rol model olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Candan ailesini de yalnız bırakmadı. Çocukları olmayan Lütfü ve Emine Candan çiftinin geçirdikleri trafik kazası sonrası yardım eli Büyükşehirden geldi. Büyükşehir tarafından ihtiyaç duydukları Evde Bakım hizmetiyle kişisel öz bakım ve ev temizliği, Gönül Kazan ile haftanın 3 günü sıcak yemek desteği ve Geniş Ailem kapsamıyla da sağlık, sosyal ve resmi işlemlerde refakat desteği verildi.

BÜYÜKŞEHİRİN BÜYÜK DESTEKLERİ OLDU

2022 yılında bir trafik kazası geçirerek hastanelik olan ve 2 ameliyat geçiren Lütfü Candan daha sonra 5 ay boyunca yatakta kalarak tedaviye ihtiyaçları olduğunu anlattı. Lütfü Candan, ‘’Yaşlı olmamıza rağmen her şeyimizi yapabiliyorduk. Fakat kazadan sonra çoluk çocuğumuz da olmayınca eşim ve ben elden ayaktan düştük. Bizlere bu süreçte Büyükşehir Belediyesinin büyük destekleri oldu. 2 yıldır destek vermeye de devam ediyorlar. Muhtarımıza ve Kandıra Belediyemize de destekleri için teşekkür ediyorum’ diyerek duygularını ifade etti.

HASTANEYE GÖTÜRÜP GETİRECEKLER

Büyükşehir Belediyesinden aldıkları Evde Bakım hizmeti kapsamında ev temizliğiyle camlarının, pencerelerinin ve dolaplarının silindiğini belirten 83 yaşındaki Lütfü Amca, ‘’Ayda bir geliyorlar, Büyükşehrin Evde Bakım hizmetleriyle ihtiyacımız olan ev temizliğinden öz bakımımıza, yeme içmemize kadar her şeyi düşünerek karşılıyorlar. Ayın 15’inde hastaneye gitmem gerekiyor evden alıp hastaneye götürüp getirecekler, Allah kendilerinden razı olsun” dedi.