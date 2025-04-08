Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek’te vatandaşlardan gelen toplu taşıma talebine çözüm üretiyor. Bölge halkının güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımını sağlaması için 3 adet yeni tahsisli “J” plaka özel halk otobüsü ihalesine çıkılacak. İhale 10 Nisan Perşembe günü yapılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek’te toplu taşım talebinin artması ve bölgedeki araç sayısının arıtılması yönündeki çağrıya cevap verdi.

Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından Hendek Hastane Özel Halk Otobüsü Hattı için 3 adet yeni tahsisli “J” plaka ve hat yeri kiralama ihalesine çıkacak.

10 YIL SÜREYLE

10 Nisan Perşembe günü saat 15.00’te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda açık teklif usulüne göre gerçekleştirilecek ihale kapsamında 3 adet J plaka 10 yıl süreyle kiralanacak.

EVRAKLAR İÇİN SON TARİH

İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamelerini ve eklerini Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndantemin edilebilecek.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun evraklarını eksiksiz hazırlayarak, ihale günü saat 12.30’a kadar Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek zorunda olacak.