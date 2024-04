Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı (MSK), Mersinlilerin rekor desteği ile yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e tebrik ziyaretinde bulundu.MERSİN (İGFA) - Play-off’a kalan ve Play-off Çeyrek Final ilk maçı öncesinde Başkan Seçer ile bir araya gelen MSK oyuncuları ve kadrosu çeyrek finalin ilk maçını Gölbaşı Belediye TED Ankara Kolejliler ile 27 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’da Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda oynayacak. Seçer de maça katılım sağlayacağını ve takıma tribünden destek vereceğini söyledi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne adım adım ilerleyen MSK, Play-off’ta şampiyon olmak için emin adımlarla ilerliyor.

Seçer: “MSK farklı görüşten insanları bir araya getiriyor”

Ziyarette; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MSK Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, Baş Antrenör Can Sevim, Genel Menajer Tolga Köklen, Yönetim Kurulu Üyeleri Can Yıldızoğlu ile Buğra Yıldız, teknik kadro ve oyuncular yer aldı.

Ziyaretlerinden dolayı kulüp yönetici ve oyuncularına teşekkür eden Başkan Seçer, MSK’nın her kesimden taraftar kitlesinin olmasının Mersin’e yapılan adil ve eşit hizmetlerin bir sonucu olduğunu söyleyerek, “Mersin sosyolojik olarak çok kozmopolit bir yer. Bu kentte her siyasi görüşe rastlayabilirsiniz. Şu anda 8 ayrı partiden 13 milletvekili var. Bu şunu gösteriyor; MSK’nın maçlarını izlemeye gelenlerin siyasal olarak tek tip olduğunu söyleyemezsiniz. Farklı siyasi görüşten insanlar var. Bunları bir araya getiren MSK’dır. İnsanlar farklı görüşleri destekliyorlar ama aynı zamanda tek bir takımı ve kurumu da destekliyor” dedi.

“Hep beraber başarıdan başarıya koşacağız”

Kendisine destek veren insanların da farklı görüşlerden olduğunu hatırlatan Seçer, farklı görüşleri bir araya getirmenin Mersin açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. İkinci 5 yıllık görev sürelerinde bir taraftan Mersin’e hizmet ederken bir taraftan da hem Mersin’in tanıtımına hem de yaptığı sportif faaliyetlerle ülke ve kent sporuna katkı sunan MSK’nın çok daha iyi noktalara gelmesi için çalışacaklarını belirten Seçer, “Hep beraber başarıdan başarıya koşacağız” diye konuştu.

“Takımımıza katkı sunmaya dün olduğu gibi de bugün de devam edeceğim”

Spor kulüplerinin bir ciddiyet ve disiplinle idare edilerek, bir hedefinin ve amacının olması gerektiğinin farkında olduğunu söyleyen Seçer, “En iyi antrenörle, oyuncularla ya da teknik heyetle birliktelik sürdürmeniz gerekiyor. Ben de sorumluluk taşıyan bir yöneticiyim. Bu sorumlulukla takımımıza katkı sunmaya dün olduğu gibi de bugün de devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.

“Başarılı olacağımıza çok inanıyorum”

Play-off’ta mücadele etmeye hak kazanan oyuncuları da tebrik eden Seçer, takımın oldukça istikrarlı gittiğini vurgulayarak, takımın güzel bir mücadele sürdürdüğünü de belirtti. Seçer, “Başarılı olacağımıza çok inanıyorum. Siz elinizden geleni yapın, bu niyeti ortaya koyduktan sonra sonuca saygı duyacağız. ‘Takımımız her şeyi yaptı, daha ne yapsın?’ diyeceğiz. Şampiyon olursak çok mutlu oluruz, gelecek dönem hem sizler, sporcularımız ve teknik heyet açısından hem de Mersin açısından Süper Lig de güzel ve farklı olacak. Bu da bizi memnun edecek” dedi.

Üstündağ’dan Seçer’e kupa sözü

MSK Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, rekor bir oyla yeniden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Seçer’i zaferi için tebrik ederek; “Takım olarak bu başarıya şahit olmak gerçekten bizim için gurur verici” dedi. Artık zafer elde etme sırasının MSK’da olduğunu söyleyen Üstündağ, “Play-off başlayacak, başlamadan önce sizden güzel yorumlar alarak bu yola girmek istedik” diyerek Seçer’e kupa sözü verdi.

Turna: “Güzel bir kimya yakaladık”

Takım Kaptanı Yiğitcan Turna da Başkan Seçer’e takım adına desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Şu an güzel bir kimya yakaladık ve zaten bu sonuçlara da yansıyor. Buradaki bütün oyuncular aynı zamanda Mersin’de yaşadıkları için de çok mutlular. Sizin buradaki gücünüzü de burada yaşamaya başladıkça herkes gördü. Bundan dolayı da bu markaya ve size karşı ekstradan bir güven var” dedi.

Sevim: “Süper Lig’de şehrimizi temsil edeceğiz”

Baş Antrenör Can Sevim ise yıllar sonra Mersin’e tekrar geldiğini ve Mersin’deki değişimi hissettiğini sözlerine ekleyerek, bunun da Başkan Seçer’in ne kadar başarılı bir yönetici olduğu ile ilgili olduğunu belirtti. Bu durumun, Seçer’in halkı bir araya getirmesinin de güzel bir göstergesi olduğunu ifade eden Sevim, “Bu değişim olmasaydı bu şekilde insanlar da sizin arkanızda bir araya gelmezlerdi. Biz de aynı şekilde çok önemli bir başarı sağladık. Sadece tek bir mağlubiyetle 16 galibiyet aldık. Şehrin bizim de arkamızda durduğunu, bizimle beraber bütünleştiğini düşünüyorum. Bu bütünleşme ile beraber de Play-off’ta şampiyon olacağımızı ve Süper Lig’e çıkacağımızı, orada da çok değerli Süper Lig takımlarını buraya getireceğimizi, şehrimizin tanıtımına önemli katkı vereceğimize inanıyorum. Şampiyon olup, Süper Lig’de şehrimizi temsil edeceğiz” diye konuşarak, destekler adına teşekkür etti. Sevim; “Bu şehri layık olduğu yere taşıyacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Köklen: “İlk kupayı siz aldınız, ikinciyi de biz getireceğiz”

Genel Menajer Tolga Köklen de Başkan Seçer’e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, “Şu an biz Play-off’tayız ve sonunda da büyük ihtimalle başarılı olacağız. Bu takım bunu yapabilecek güçte. Çoğunun BSL geçmişi var. Gerçekten o kimyayı Can Hocamızla beraber çok iyi oluşturduk. Bu her yönetimin yapabileceği bir şey değil. Gerçekten büyük bir cesaret ve inanç gösterdiler. Biz de yönetim kurulumuzun ve sizin inancınızı boşa çıkarmayacağız. İlk kupayı siz aldınız, ikinciyi de biz getireceğiz. Burada da size takdim edeceğiz” diye konuştu.

Ziyarette MSK tarafından Seçer’e ‘MSK 33’ ve ‘Vahap Seçer 33’ yazılı imzalı forma ile imzalı basketbol topu hediye edildi. Seçer ziyaret sonunda takım oyuncularına başarılar diledi.

Çeyrek Final ilk maçı 27 Nisan Cumartesi günü…

Çeyrek Final 1. Maçı Mersin MSK ile Gölbaşı Belediye TED Ankara Kolejliler arasında 27 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’da Edip Buran Spor Salonu’nda oynanacak.