ESET araştırmacıları, Android tabanlı GravityRAT casus yazılımının BingeChat ve Chatico mesajlaşma uygulamaları olarak dağıtılan güncellenmiş bir sürümünü tespit etti.İSTANBUL (İGFA) - Siber güvenlik şirketi ESET, WhatsApp yedekleme dosyalarını çalan ve dosyaları silmek için komutlar alabilen Android GravityRAT casus yazılımının güncellenmiş bir sürümünü analiz etti.

Hindistan’daki kullanıcıları hedef alan saldırılarda kullanılan bir uzaktan erişim aracı olan GravityRAT’in Windows, Android ve macOS sürümleri bulunuyor. GravityRAT’in arkasında kim olduğu bilinmiyor; ESET Research, SpaceCobra olarak bilinen grubu izliyor. Büyük olasılıkla Ağustos 2022’den beri aktif olan BingeChat kampanyası hala devam ediyor. Yeni keşfedilen kampanyada GravityRAT, WhatsApp yedeklemelerine sızabiliyor ve dosyaları silmek için komut alabiliyor. Kötü amaçlı uygulamalar ayrıca açık kaynaklı OMEMO Instant Messenger uygulamasında bulunan yasal sohbet işlevselliği de sağlıyor.

Kötü amaçlı yazılımları araştıran ESET araştırmacısı Lukáš Štefanko, “UYGULAMAYI İNDİR" düğmesine dokunduktan sonra kötü amaçlı uygulama yollayan bir web sitesi bulduklarını ancak ziyaretçilerin oturum açmasını gerektirdiğini ifade ederek, "Kimlik bilgilerimiz yoktu ve kayıt olamadık. Operatörlerin kayıtları yalnızca bekledikleri belirli bir kurbanın, muhtemelen belirli bir IP adresi, coğrafi konum, özel URL veya belirli bir zaman dilimi içinde ziyaret ettiğinde açıldığını düşünüyoruz. BingeChat uygulamasını web sitesi üzerinden indirememiş olsak da, VirusTotal'da bir dağıtım URL’si bulabildik.” Kötü amaçlı uygulamaya Google Play store üzerinden erişim sağlanamıyor" diye konuştu.

POTANSİYEL KURBANLAR HEDEF ALINIYOR

Facebook araştırmacıları, Cisco Talos tarafından daha önce tahmin edildiği gibi GravityRAT’i Pakistan merkezli bir gruba bağlasa da, kötü amaçlı yazılımın arkasındaki grup bilinmiyor. ESET bu grubu SpaceCobra adıyla izliyor.

BingeChat ve Chatico kampanyalarını bu gruba bağlıyor.

GravityRAT arama kayıtları, kişi listesi, SMS mesajları, cihaz konumu, temel cihaz bilgileri ve resimler, fotoğraflar ve belgeler için belirli uzantılara sahip dosyalara sızabiliyor.

GravityRAT’in bu versiyonu, GravityRAT’in bilinen önceki sürümlerine kıyasla iki güncellemeye sahip: WhatsApp yedeklemelerine sızma ve dosyaları silmek için komut alma.