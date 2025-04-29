Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin simge noktalarından Çaybaşı Deresi’nde aylık temizlik çalışmasını gerçekleştirdi. Ayrıca dere yatağında hastalıklı olduğu tespit edilen 12 ağacın yerine çevre dokusunu korumak adına 73 yeni fidan dikildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in de yakından takip ettiği, tarihi dokuların ve asırlık ağaçların yer aldığı Çaybaşı Deresi’nde aylık temizlik çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, derenin açık kesimindeki çöpleri toplayarak düzenli temizlik ve bakımını yaptı. Ayrıca, dere yatağı 7/24 güvenlik kameraları ile izlenmeye başlandı. Yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve şube müdürleri de inceledi.

“GÜZEL BİR ÇALIŞMA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ DESTEKLİYORUZ”

Mahallede yaşayan Talip Sezer, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu çalışmadan memnunuz. Derenin temizliği düzenli bir şekilde yapılıyor. Dere bayağı kirlenmişti. Bizler de destekliyoruz. Teşekkür ederiz” dedi.

“AYLIK TEMİZLİKLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Kent Estetiği Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, “Çaybaşı Deresi’nde aylık bakım kapsamında temizlik çalışmalarımızı yapıyoruz. Çevre Koruma, Kent Estetiği ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ayda bir temizlik işlemlerini tamamlayıp çıkıyoruz. Maalesef halen vatandaşlarımızın çöp atma alışkanlığı bitmedi. İnşallah bundan sonra bu konuyla ilgili hassas davranırlar” dedi.

Müge Türkeli Kuğu, deredeki bazı ağaçların, hastalık ve hastalığın diğer ağaçlara geçme tehdidi nedeniyle kesilmek zorunda kalındığını belirterek, “Bu kesimin kararı sadece Manisa Büyükşehir Belediyesi değil İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve uzman kişiler tarafından kontrolü yapıldıktan sonra verildi. Hastalıklı ağaçların tespitinin yapılmasından sonra Büyükşehir Belediyesi’nin ne yapması gerektiğine yönelik bir rapor hazırlandı. Bu rapor doğrultusunda ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı ile 12 tane ağacı maalesef kesmek zorunda kaldık. Yeşile, ağaca çok önem veren bir belediye olarak diğer ağaçları korumak adına bu çalışmayı yapmak zorunda kaldık. Onların yerine 73 tane çınar fidanı diktik” diye konuştu.

“YENİ AĞAÇLARIMIZ DİKİLDİ, DEREMİZ GÜN GEÇTİKÇE DAHA TEMİZ OLUYOR”

Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in talimatı ile her ay rutin olarak deremiz temizleniyor. Bu anlamda mahalle sakinleri ve çevre gönüllülerine eskisi kadar çöp atılmadığı için teşekkür ediyorum. Bunun yanında Kumludere’de 12 adet çınar ağacının kesimi gerçekleşmişti. Ağaçlarımız gerçekten hastaydı. Ve hastalıkları çevrelerindeki ağaçlara da zarar veriyordu. Daha fazla ağacımızı kaybetmemek adına bu kesim yapıldı. Deremize 73 adet çınar, 5 adet ceviz ağacı yeniden dikildi. İnşallah 5 yıl sonra çok daha güzel, daha sağlıklı büyük ağaçlarımıza kavuşacağız. Bu anlamda insanlarımızdan bu ağaçları koruma altına almasını istiyoruz. Tarihimizi, doğamızı, kültürümüzü kaybetmeyelim. Manisa’mız eskisi gibi yeşil bir kent olsun” dedi.