Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve PERYÖN, gençlerin iş dünyasına hazırlanması için ‘Kariyer Gelişim Programı’nı başlatıyor. Lisans 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik program, eğitim, mentorluk ve staj imkânlarıyla fark yaratmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV), PERYÖN iş birliğiyle ‘Kariyer Gelişim Programı’nı hayata geçiriyor. Lisans 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri ile yeni mezunları hedefleyen program, Nisan’da başlayacak ve bir yıl sürecek.

Eğitimler, koçluk, mentorluk, kurumsal ziyaretler, staj, istihdam imkânları ve kariyer zirvesinden oluşan beş modülle gençlerin iş dünyasına uyum sağlaması ve yetkinliklerini artırması amaçlanıyor.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Gençlerin hızla değişen iş dünyasında güçlü bir başlangıç yapması için yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. PERYÖN’ün desteğiyle kariyer yolculuklarını sağlam temellere oturtacağız” dedi.

PERYÖN Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay ise, “TEV ile gençlerin iş dünyasına güvenle adım atmasını desteklemekten gurur duyuyoruz. Program, onların ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazandıracak” diye konuştu.

Katılımcılar, uzman rehberliğinde kariyerlerini şekillendirecek, farklı sektörlerdeki kurumları yerinde gözlemleyerek iş dünyasını deneyimleyecek.

TEV ve PERYÖN gönüllülerinin desteğiyle gençler, donanımlı ve fark yaratan profesyoneller olmaya hazırlanacak.