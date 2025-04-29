Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan’ın Hacıbayramlar Mahallesi’nde yağışlar sonrası çökmeler yaşanan köprüde kalıcı çözümün sağlanması için gerekli keşif çalışmalarını başlattı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere anında müdahale ederek il genelinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Hacıbayramlar Mahallesi muhtarının talebi üzerine, yoğun yağışların ardından köprü girişinde oluşan çökmelere anında müdahale etti. Yapılan çalışmalarla yol ve köprüde güvenlik sağlanarak ulaşımın aksamaması için gerekli önlemler alındı.Yolda meydana gelen çöküntünün kalıcı olarak onarılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından keşif çalışmaları başlatıldı.

Süreç içerisinde Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ile de koordinasyon sağlandı ve kurumdan resmi görüş talep edildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, DSİ’den uygun görüşün alınmasının ardından çalışmalara hızla başlanacağını ve Hacıbayramlar Mahallesi köprüsü civarındaki kısımda Delice Çayı ıslah projesinin yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi ile çevre mahalleleri birbirine bağlayan grup yolu üzerindeki köprü girişinde, yoğun yağışlar nedeniyle zemin çökmesi meydana geldiğini belirtti. Aydın, “Çökme nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Ancak Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesiyle yol kısa sürede ulaşıma açılarak vatandaşlarımızın mağduriyeti önlendi.

Yol üzerinde meydana gelen göçüklerin temel nedeni, bölgeden geçen Delice Çayı’nın henüz ıslah edilmemiş olmasıdır. Sorunun kalıcı olarak çözülebilmesi adına, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından gerekli keşif çalışmaları başlatılmıştır.

Bu süreçte, Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü’nden de görüş talep edilmiştir. Uygun görüşün alınmasının ardından, Delice Çayı’nın Hacıbayramlar mahallesi köprüsü civarındaki kısımda ıslah çalışmalarının Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır” dedi.