Türkiye Basketbol Ligi’nde normal sezonun son hafta karşılaşmasında, Play-Off oynamayı garantileyen Çayırova Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi deplasmanına konuk olacak.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, normal sezonun son hafta karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne misafir olacak. Ligde aldığı 16 galibiyet ve 17 mağlubiyetle beşinci sırada yer alan temsilcimiz, Play-Off oynamayı garantiledi. Çayırova Belediyesi, sezonu üçüncü sırada tamamlamayı kesinleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda yendiği takdirde sezonu da beşinci sırada tamamlayacak. Temsilcimiz maçı kazanarak, normal sezonu beşinci sırada bitirmek ve Play-Off ilk turunda ev sahibi avantajını kazanmak istiyor.

PLAY-OFF ÖNCESİ SON MAÇ

Ligi üçüncü sırada tamamlamayı garantileyen Mersin Büyükşehir Belediyesi’yle karşılaşacak olan Çayırova Belediyesi, maçı kazanarak Play-Off öncesi normal sezonu moralli tamamlama amacında. Ligin ilk yarısında Çayırova’da oynanan mücadeleyi Çayırova Belediyesi 96-94 kazanmayı başarmıştı. 21 Nisan Pazar günü saat 15.00’da Mersin Edip Burhan Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma TBF TV’nin Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak. Baş antrenör Şemsettin Baş öncülüğünde maça hazırlanan temsilcimizde, cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor.