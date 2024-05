Çayırova Belediyesi, yıldız sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın altyapıdan yükselen oyuncusu Ahmet Can Yücel, hedefinin A Milli takımın formasını giymek olduğunu söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye spor alanında kazandırdığı yatırımlarla, Spor Kenti Çayırova kimliği kazanan, ulusal ve uluslararası arenalarda boy gösteren yıldız sporcular yetiştirmeye devam eden Çayırova Belediyesi, Çayırovalı gençlere spor yapma imkanı sunmaya devam ediyor. Bu isimlerden sadece biri olan ve geride bıraktığımız sezonda Çayırova Belediyesi Basketbol takımıyla Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Ahmet Can Yücel, yeni sezona daha iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon A Takım’da süre alan Ahmet Can Yücel, yeni sezonda da hedef büyüttü. Çayırova’da basketbolla tanışan ve 2 yıl boyunca Çayırova Belediyesi basketbol takımının alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra, bu yıl A takıma yükselen Yücel’in hedefi Ay-Yıldızlı formayı giymek.

“ÇOK GÜZEL ŞEYLER ÖĞRENDİM”

Çayırova’da başladığı basketbol serüveni hakkında konuşan Ahmet Can Yücel, şunları dile getirdi; “17 yaşındayım ve 10 senedir Çayırova’da yaşıyorum. Basketbola da 9 senedir merakım var. Çayırova’da 2 sene altyapıda oynadım ve bu sezon A takıma yükseldim. Benim için bu sezon çok güzel geçti. Büyük isimlerle tanıştım, küçükken televizyonda izlediğim abilerimle şimdi aynı takımdayım, aynı sahada top oynuyorum ve bu beni çok mutlu ediyor.

BAŞKAN ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR

Onların tecrübelerinden faydalandım ve çok güzel şeyler öğrendim. İnşallah seneye de güzel yollar kat edebilirim. Adımı Çayırovalı bir genç olarak, bütün Türkiye’ye duyurmak ve A milli takımda oynamak istiyorum. Basketbol takımını kurarak, bize basketbola tanıştıran Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyorum.”