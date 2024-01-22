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Türkiye Basketbol Ligi’nin 20. Haftası’nda sahasında Finalspor’u konuk eden Çayırova Belediyesi, karşılaşmayı 98-84 kazanmayı başardı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, TBL’nin 20. Hafta karşılaşmasında Finalspor’u mağlup etti. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda yoğun seyirci ilgisiyle oynanan karşılaşmaya Baş Antrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde Diante Watkins, Phill Greene, Serhat Uğur, Ercan Bayrak ve Oğuz Savaş beşiyle başlayan temsilcimiz, ilk periyotta hücumda üstün bir performans gösterdi ve ikinci çeyreğe 27-18 önde girdi. Maçın ikinci periyodunda da tüm oyuncularından katkı almaya devam eden Çayırova Belediyesi, farkı arttırdı. Hücumda yaptığı doğru işlerin sonucunu alan Çayırova Belediyesi, devreye 60-33 gibi farklı bir skorla girdi.

SKOR ÜSTÜNLÜĞÜ DEVAM ETTİ

Üçüncü çeyrekte istediği hücum ritmini bir türlü yakalayamayan temsilcimiz, ilk iki çeyrekte elde ettiği avantajla birlikte üçüncü periyodu 75-59 önde kapattı. Son periyotta da kritik anda Çayırova Belediyesi basketbolcularının bulduğu isabetlerle, rakibinin kendisine yaklaşmasına müsaade etmeyen temsilcimiz, sahadan 98-84 galip ayrılmayı bildi. Ligin 20. haftasında 10. galibiyetini alan Çayırova Belediyesi, bir sonraki hafta İstanbul’da Fenerbahçe Koleji Novotel’in rakibi olacak.

DİANTE WATKİNS’TEN 24 SAYI

Çayırova Belediyesi adına maçın en etkili ismi 24 sayı 5 ribaunt ve 8 asistle Diante Watkins olurken, Phill Greene’in 14, Kutay Akpulat’ın 15 ve İlkan Karaman’ın 11 sayısı galibiyette büyük pay sahibi oldu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonu yaptığı açıklamada, “Sahamızda Finalspor’u 98-84 yenen basketbol takımımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.