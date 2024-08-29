Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çayırovalılardan gelen talepler ve planlanan çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki parklarda, bakım ve onarım gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - İlçe sakinlerinin daha modern, daha ferah ve daha güzel alanlarda sosyalleşmesi adına çalışmalarına ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi, Çayırova genelindeki parklarda bakım ve onarım çalışmalarında hız kesmiyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen talepler ve parklarda tespit ettikleri aksaklıklar kapsamında, park mobilyalarının onarımını gerçekleştiriyor. Katip Çelebi Parkı’ndaki oyun grubunda kırılan kaydırak demirinin ardından harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, oyun grubunda tamirat gerçekleştirdi.

OSMAN YAĞMURDERELİ PARKI’NDA SONA DOĞRU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde revize çalışmaları başlayan ve yeni yüzüyle Çayırovalılarla buluşacak Osman Yağmurdereli Parkı’nda çalışmalarda sona gelindi. Oyun gruplarının montajından sonra kullanıma açılacak Osman Yağmurdereli Parkı’ndaki revizyon çalışmalarının kısa bir süre içerisinde tamamlanarak, bölge halkının kullanımına sunulması hedefleniyor.