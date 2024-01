Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, açıldığı günden bu yana sokaktaki can dostlarımıza hizmet veriyor. Sokaktaki canlarımızın sağlığı için merkeze başvuran Çayırovalılar, ilgi alaka ve hizmetten oldukça memnun.KOCAELİ (İGFA) - ‘Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü’ anlayışının en güzel yansımalarının başında gelen ve geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Çayırova Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostlarımıza şifa olmayı sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla ilçeye kazandırılan ve açıldığı günden bu yana sokaktaki can dostların yaralarına merhem olan merkeze başvuran Çayırovalılar, buradaki hizmetten ve ilgi alakadan oldukça memnun. Canlı odaklı hizmetin en güzel şekilde sergilendiği merkezde, sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları yer alıyor. Ayrıca hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri yapılırken, merkezde, kedi ve köpek sahiplenmek isteyenlere yardımcı olunuyor.

“ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR”

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yaşadığı yerdeki kediler için başvuran Gürkan Sezgin, “Buradaki hizmetten gayet memnunum. Buradaki hocamız, asistan arkadaşlarımız ve diğer personeller çok sıcakkanlı, güler yüzlü ve alanında yetkin arkadaşlar. Yaklaşık 10-15 tane sokak kedisi getirdim ve burada aldıkları tedavi sonrasında gayet sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Belediyemiz son zamanlarda bu alanda çok güzel çalışmalar