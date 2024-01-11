Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çayırova Belediyesi, 2019-2023 yıllarını kapsayan 5 yıllık süreçte yaptığı çalışmalarla ilçedeki yol üstyapı konforunu en üst seviyeye yükseltti.KOCAELİ (İGFA) -Taşıtların ulaşım konforu ve yayaların yol güvenliği için yoğun çalışma içerisinde olan Çayırova Belediyesi, 2019-2023 yılları arasında yoğun bir üst yapı çalışması gerçekleştirdi.

5 yıllık süreçte ilçedeki üstyapı konforunu en üst seviyeye çıkaran Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talep ve yapılan planlama doğrultusunda ilçedeki ulaşım konforunu ciddi seviyede artırdı. 5 yıllık süreçte toplamda 106 bin 600 ton asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, bu süreçte 84.7 kilometre yolu asfaltla kapladı. Parke yol, yaya kaldırımı, bordür, yağmur suyu hattı ve parke yol ile parke kaldırım tamiratı işleri de gerçekleştiren ekipler, 5 yıllık süreçte Çayırova’daki ulaşım konforunu yükseltti.

12.3 KİLOMETRE KALDIRIM

2019-2023 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte 79 bin metrekare yolu parke kaplayan ekipler, 13 kilometre uzunluğunda parke yol imalatı gerçekleştirmiş oldu. Yaya güvenliği için hummalı çalışma yapan ekipler, 12 bin 300 metrekare alanda 12.3 kilometre parke kaldırım imalatı gerçekleştirdi. Aynı zamanda 108 km bordür imalatı yapan ekipler, 12 kilometre yağmur suyu hattı da oluşturdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 5 yıllık süreç boyunca 29 bin 200 metrekare alanda da parke yol ve parke kaldırım tamiratı yaptı.