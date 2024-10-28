Cazseverlerin geleneksel buluşması Uluslararası Ankara Caz Festivali başlıyor.ANKARA (İGFA) - "Caz Enerjisi" temasıyla bu yıl 28’incisi düzenlenecek olan festival 20 Kasım’da müzikseverlerle buluşacak.
Birbirinden özel konserler, söyleşiler ve ücretsiz sergi ve eğitim etkinlikleriyle Başkentlilere sanatla dolu 10 gün yaşatacak müzik şöleni uluslararası caz tutkunlarını da ağırlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival başkentin birçok mekânında cazseverlerle buluşacak.
Uluslararası çok sayıda sanatçının sanatseverlerle buluşacağı festival 30 Kasım’da sona erecek.
Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin programına www.cazdernegi.org adresinden ulaşılabiliyor.
Festival Programı
20 Kasım 2024– Ankara HiltonSA
19.00 – Açılış Töreni
20.30– Kerem Görsev Trio
21 Kasım 2024– ODTÜ Mimarlık Amfisi
19.00– ODTÜ Caz Topluluğu | Mama’s Big Band
22 Kasım 2024– Türk Amerikan Derneği
19.30– Aykut Uslutekin Fotoğraf Sergisi | Melih Özbek ile Caz Fotografları Söyleşisi
20.30– Bora Çeliker Trio
23 Kasım 2024– Samm’s Bistro
20.30– Hakan Başar Trio
24 Kasım 2024– Last Penny Büklüm
20.30– AVA Trio
25 Kasım 2024– Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları
20.30– Tevfik Fikret Okulları Hafif Müzik ve Caz Orkestrası | Jean-Loup Longnon
26 Kasım 2024– Hacettepe Üniversitesi
15.30– Masterclass | Sibel Köse ile Caz Vokal
18.00 – Hacettepe Akademik Caz Trio | Burcu Say
27 Kasım 2024– CP Ankara Hotel
20.30– Sibel Köse, Paweł Kaczmarczyk, Wojciech Pulcyn, Sebastian Frankiewicz | Janusz Szprot Anma Konseri
28 Kasım 2024– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
14.00– Caz Atölyesi | Jarrah Dhyan - Modern Jazz Composition Techniques
15.00- MGÜ Öğrenci Grubu "Melis&Echo" Dinletisi
28 Kasım 2024– Last Penny Büklüm
20.30 – Skyline Sun
29 Kasım 2024– Altınel Ankara Hotel & Convention Center
20.30 – Funky Storm feat. Zeynep Sazak | Synthesis
30 Kasım 2024– Samm’s Bistro
20.30– Rustam Rahmedov Trio feat. Meriç Çalışan | The Beatles Meets Jazz