Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, basında çıkan “CHP’de 13 milyon TL vurgun! Genel merkezden skandal satın alım yetkisi” başlıklı haberlere yanıt verdi.KARS (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, haberde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve CHP’nin 1980 darbesi öncesinde kendi mülkü olan tarihi bir binayı satın almak için süreci devam ettirdiğini belirtti.

YANLIŞ BİLGİLENDİRMEYE DÜZELTME Başkan Uludaşdemir, "Mevcut il başkanlığı binasının satın alınacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. 1980 darbesi öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi mülkü olan tarihi bir binayı yeniden partimize kazandırmak için çalışıyoruz. Kesinlikle mevcut kullandığımız bina değil," dedi.

KARS'IN TARİHİ DEĞERİ Uludaşdemir, “Kars gibi bir yerde” ifadesine tepki göstererek, "Kars, tarihi ve kültürel bir şehirdir. Mevcut satın alma sürecindeki bina, 100 yılı aşkın bir tarihi olan ve Kars Belediyesi'ne yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan bir yapıdır. Haberde Kars'ın değersizleştirilmesi beni üzdü," şeklinde konuştu.

YANLIŞ BİLGİLERİN YAYILMASI Başkan Uludaşdemir, “Haberde iddia edildiği gibi mevcut oturduğumuz bina değil. Tarihi, iki katlı, bahçesi olan bağımsız bir binayı partimize kazandırmak için mücadele ediyoruz. Bu konuda yanlış bilgiler yayıldı ve bazı kişiler bunu yanlış aktardı,” dedi.

PARTİMİZE KAZANDIRMA MÜCADELESİ “Bu tarihi bina, 1980 darbesinden önce partimizin mülküydü. Şimdi tekrar partimize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel Başkanımızla görüştüğümüzde de bu konuya özellikle vurgu yapıldı. Tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan bu mülkü partimize kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz," ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZİN ŞEFFAFLIĞI Uludaşdemir, "Genel Merkezimiz bu süreçte şeffaf bir şekilde çalışmaktadır. İlan fiyatı ve ekspertiz raporları ile ilgili bilgileri de paylaşmaya hazırız. Burada partimize bir eser kazandırmaya çalışıyoruz, kişisel bir çıkar peşinde değiliz," dedi.

İDDİALAR ASILSIZ Başkan Onur Uludaşdemir, CHP’nin tarihi mülkünü yeniden kazanmak için verdikleri mücadelede kararlı olduklarını belirtti ve iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. “Partili arkadaşlarımızın desteğiyle, bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız ve tarihi binamızı yeniden partimize kazandıracağız,” diyerek sözlerini tamamladı.