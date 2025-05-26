Ankara’da CHP’nin 2023 kurultayındaki şaibe iddialarıyla ilgili görülen davada, mahkeme ihtiyati tedbir talebini reddetti. Bir sonraki duruşma 30 Haziran’da.ANKARA (İGFA) - Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’na yönelik şaibe iddialarıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün saat 10.00’da yapıldı.

Kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden alınması talebiyle birleştirilen davalarda, mahkeme heyeti ihtiyati tedbir talebini reddetti.

Alınan bilgiye göre mahkeme, Çankaya 4 No’lu İlçe Seçim Kurulu’ndan 21. Olağanüstü Kurultay’a ilişkin katılım listesi ve mazbata ile Yüksek Seçim Kurulu’ndan ilgili kararları istedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan kurultaya dair soruşturmanın son durumu talep edilirken mahkeme, CHP’den ce 4-5 Kasım 2023’te geçerli olan parti tüzüğü istedi.

Davanın bir sonraki duruşması 30 Haziran 2025’te saat 10.00’da görüleceği duyuruldu.