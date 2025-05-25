CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenen Bursa mitinginde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Ekrem başkanımızı oradan alacağız ve Cumhurbaşkanı yapacağız. Demokrasiyi yeniden getireceğiz. Hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edeceğiz. Bursa’da birlikte başardık. Türkiye’de de birlikte başaracağız” dedi.BURSA (İGFA) – CHP Bursa’da düzenlediği büyük miting, binlerce vatandaşı demokrasi ve adalet mücadelesinde bir araya getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşen miting, Kent Meydanı’nda yapıldı.

Mitingde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, cesaretin, umudun, adaletin ve özgürlüğün kenti, Cumhuriyet’in mayasını taşıyan, hakkın ve hakikatin yanında dimdik duran Bursa’da bir arada olmaktan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. “Şu anda Silivri’den, bu görkemli kalabalığı ekran başından izlediğini bildiğim, yol arkadaşım, kardeşim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na en içten selamlarımı gönderiyorum” diyen Başkan Bozbey, “Selam olsun Ekrem başkanımıza! Selam olsun halkın iradesiyle seçilen ancak hukuksuzlukla cezalandırılmak istenen tüm belediye başkanlarımıza! Siyasi parti başkanlarına, gençlerimize ve Ekrem Başkanın yakın çalışma arkadaşlarına selam olsun. Selam olsun iradesine sahip çıkan milletimize!” diye konuştu.

“BURSA’DA HEP BİRLİKTE TARİH YAZDIK”

Türkiye’nin tarihi bir süreçten geçtiğini, adaletin, hukukun, demokrasinin sesi olmak için toplandıklarını belirten Başkan Bozbey, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğünde, milletin egemenliğini yeniden hâkim kılmak için omuz omuza ve yan yana olduklarını ifade etti. 31 Mart 2024’te 47 yıl aradan sonra Bursa’da hep birlikte tarih yazdıklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Şimdi sıra Türkiye’de. Türkiye’de Bursa’da bu başarının mimarı Genel Başkanımız Özgür Özel’e ve yorulmadan, yılmadan bu mücadeleyi destekleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu yolda cesaretiyle, kararlılığıyla bizlere umut olan bir diğer isim de Ekrem İmamoğlu. İstanbul’u üç kez halkın oylarıyla kazanan Ekrem başkanımız; bugün hukuksuz biçimde susturulmak isteniyor. Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul’un değil; Türkiye’nin umududur!” dedi.

“BURSALILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde göreve geldikleri günden bu yana hiçbir bahaneye sığınmadıklarını anlatan Başkan Bozbey, kesintilere rağmen hizmetleri sürdürdüklerini söyledi. Ekonominin kötü bir dönemden geçtiğini ve bu anlamda sosyal projeleri öne çıkarttıklarını anlatan Başkan Bozbey, “Çiftçimizin elinden tuttuk. Hala devam ediyoruz. Öğrencimizin elinden tuttuk ve burslar sağladık. Emeklimizin yanında olduk. Kadınlara üretim ve istihdam alanı açtık ve açmaya devam ediyoruz. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyoruz. İhtiyaç sahiplerine hiçbir ayrım gözetmeksizin sahip çıkıyoruz. Altyapı ve üstyapı hizmetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kentsel dönüşümden ulaşıma, turizmden kültür sanata, eğitimden spora kadar tüm alanlarda Bursalıların yüzünü güldürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Tüm hizmetleri şeffaf, adil, katılımcı, hesap verebilir bir anlayışla hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimsenin siyasi kimliğine bakmadan hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Bozbey, “Çünkü biz insanı seviyoruz. İnsana hizmet etmeyi kendimize görev olarak görüyoruz. Hedefimiz, hemşehrilerimizin refahını, mutluluğunu, gülümsemesini sağlamak. Meydanı dolduran Bursalılar, gözümüzün nuru gençlerimiz, çiftçilerimiz, güzel insanlar, emekleriyle bu kenti var eden büyüklerimiz, yarınlarımız olan çocuklarımız, gücümüz olan kadınlar inanın güzel günler göreceğiz. Bursa’da birleşerek, bütünleşerek birlikte başardık. Şimdi Türkiye’de birleşerek, bütünleşerek birlikte başaracağız” dedi.