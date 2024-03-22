Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen, 31 Mart’a sayılı günler kala seçim çalışmalarında hızını yükseltti. Aday adaylığı kesinleşmesinin ardından İncirliova halkı ile kucaklaşmaya başlayan ve ilçede adım atılmadık yer bırakmayan CHP’li Gökmen, ziyaretlerini sürdürüyor. Atatürk Mahallesinde vatandaşlarla buluşan Gökmen yoğun ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılandı.

Gökmen’e yoğun ilgi

Atatürk mahallesindeki buluşmada vatandaşlara konuşan Gökmen “ Kalbi kırık bir İncirliova görmek istemiyoruz. Gönülden kucaklaşmış, sen, ben ve o demeden birbirimizi ayrıştırmadan ortak akıl ile yönetilen bir İncirliova istiyor bu halk. Rant kapısını biz kapatacağız dediğimizde bize kızanların ne hissettiğine bir bakın. Çünkü biz ayrımcılığa yer vermeyeceğiz. İncirliova hepimizin.” İfadelerini kullandı.

Atatürk Mahallesindeki coşkulu buluşmanın ardından Osman Gökmen 400’ü geçkin araç konvoyu ile mahalleden ayrıldı. Kent meydanında vatandaşları selamlayan Gökmen gösterdikleri sevgi ve ilgiden dolayı İncirliovalı hemşerilerine teşekkür etti.