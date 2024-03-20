Cumhuriyet Halk Partisi İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen, İstiklal Mahallesinde düzenleyeceği sohbet toplantısı öncesi mahalle sakini Ali Yabalak ve Ailesinin İftar Yemeği davetini kırmayarak Eşi Gülgün Eker Gökmen ile birlikte katıldı.

Halktan biri olan ve her fırsatta ilçe halkıyla bire bir temas eden Gökmen; “Çemito Midye İşletme Sahibi değerli kardeşimiz Ali Yabalak’ın nazik davetine icabet ettik. Bizleri misafir eden Yabalak Ailesine çok teşekkür ederim. Rabbim tutulan oruçları kabul, kurulan sofraları bereketli eylesin” açıklamasında bulundu.

Başkan Gökmen’e Eşi Gülgün Eker Gökmen’in yanı sıra CHP İncirliova Kadın Kolları Başkanı Merve Menderes, CHP İncirliova Belediye Meclis Üyesi Adayları Yiğit Menderes, Mehmet Güler ve eşleri de eşlik etti.

Ev Sahibi Ali Yabalak da CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen ve beraberindekileri ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek seçim çalışmalarında başarılar diledi.