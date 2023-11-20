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CHP Mudanya Belediye Başkan aday adayı Şenol Seven, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.BURSA (İGFA) - "Çocuklarımız bizim aynamız, geleceğimizin liderleridir" diyen CHP Mudanya Belediye Başkan aday adayı Şenol Seven, tüm çocukları daha sağlıklı, mutlu ve daha çok korunduğu erdemli bir dünyada yaşatma arzusunda olduklarını söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZIN YETİŞMESİNDE DAHA DİKKATLİ OLACAĞIZ"

"Çocukları ile ilgilenen, onların eğitimine önem veren toplumlar her zaman başarılı olmuştur" diyen Seven, torunlarıyla birlikte verdiği mesajında şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, bizim en kıymetlilerimizdir. Hem bugünlerimiz için, hem de yarınlarımız için çocuklarımızın haklarını gözeterek çalışacağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde daha dikkatli olacağız. Özgürlüklerini her alanda sonuna kadar yaşayabilecekleri bir gelecek bırakacağız. Yerelde de yapacağımız çalışmalarla kendiyle ve toplumla barışık, özgüveni yüksek bireylerin gelişimini hep birlikte sağlayacağız. Çocuklarımız, geleceğe bırakacağımız en büyük mirasımızdır."