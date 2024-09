CHP’li Milletveklili Ahmet Baran Yazgan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yapılan konuşmalara tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’a “Belediyelerimiz, tüm olumsuz koşullara rağmen bütün kaynaklarını hemşerilerimizin hizmetine sunuyor. Bunları görmemek için gözlerine perde inmiş olması gerek. Edirne Milletvekili Sayın Fatma Aksal, bize destek olduysa herhalde bir Bulgar şehrine değil, kendi şehrine destek oldu. Bunu bir marifet gibi göstermek memleketlisine en hafif tabirle saygısızlıktır” tepkisini gösterdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın “Edirne hala çöp, çamur, çukur içinde. Biz belediyeye her türlü desteği geçen dönem verdik. Altyapı konusunda da destek verdik, çevre düzenlemelerine ama maalesef çok fazla bir aşama kaydedilmedi” sözlerini eleştiren Yazgan, CHP’li belediyelerin sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

İktidarın yanlış ekonomik politikaları nedeniyle oluşan yüksek enflasyon ve yaşam pahalılığının toplumun her kesimini ve her kurumunu olumsuz etkilediğini, buna karşın yurttaşların yanında olduklarını aktaran Yazgan, “Ekonomik kriz yokken belediyelerimizin çalışmaları tüm hızıyla devam etti. Şu an bu ekonomik koşullarda işin bu kadar yürümesi bile mucize. Yine de çalışmaya devam ediyoruz. Belediyelerimiz, tüm olumsuz koşullara rağmen bütün kaynaklarını hemşerilerimizin hizmetine sunuyor. Bunları görmemek için gözlerine perde inmiş olması gerek” dedi.

‘BELEDİYELERİMİZİ TAKİP ETSİN’

AKP’li Aksal’ın belediye destek verdiklerine yönelik açıklamasına işaret eden Yazgan, “Edirne Milletvekili Sayın Fatma Aksal, bize destek olduysa herhalde bir Bulgar şehrine değil, kendi şehrine destek oldu. Bunu bir marifet gibi göstermek memleketlisine en hafif tabirle saygısızlıktır. Edirnemiz ve her bir hemşerimiz için elimizden geleni yapmak zaten görevimiz. Sayın Aksal’ın bu açıklaması büyük bir talihsizlik. Sayın Aksal, nedense bir genel başkan yardımcısı ya da sorumlu biri gelince sürekli ‘Biz yardım ettik, yine de olmadı’ gibi laflar ederek herhalde partisinin Edirne’deki başarısızlığını unutturup, gerçeği göstermemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. Yazgan, “Çöp,çamur, çukur diyorsa, önce kendilerine bakacak. Belediyeleri yönetemediler. Edirneliler, ilk seçimde oylarını halkçı belediyecilikten, CHP’den yana kullandı. Keşan, Havsa ve Lalapaşa ilçelerimizde hemşerilerimiz, CHP’yi görmek istedi. Sayın Aksal’a tavsiyem, belediyelerimizin çalışmalarını daha yakından takip etmesidir. Böylece talihsiz açıklamalar ile hemşerilerimizin karşısına çıkmaz” diye konuştu.