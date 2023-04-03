Başkentli çiftçilere çeşitli kırsal desteklerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere bu yıl da yüzde 75’i hibe yüzde 25’i çiftçi katkı paylı olmak üzere domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtacak.ANKARA (İGFA) - Kırsal kalkınma hamleleri ile tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl da yerli üreticilere yüzde 75’i hibe yüzde 25’i çiftçi katkı paylı olmak üzere domates, biber ve patlıcan fidesi desteği verecek.

14 MİLYON 23 BİN SEBZE FİDESİ TOPRAKLA BULUŞTURULACAK

ABB, yerli üreticiye destek sağlamak ve üretime teşvik etmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği sebze fidesi desteğine baharın gelmesiyle birlikte yeniden başlıyor.

Geçtiğimiz sene Başkentli çiftçilere 8 milyona yakın domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtılırken bu yıl 14 milyon 23 bin 800 adet fidesi toprakla buluşturulacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çitçi katkı paylı sebze fidesi desteği için talep toplama başvuruları 3 Nisan’da başlayacak ve 13 Nisan’da sona erecek.

MERKEZ VE ÇEVRE İLÇELERDE BAŞVURULAR ALINACAK

Çiftçi Belgesi (ÇKS) olan üreticilerden alınacak başvurulara ilk etapta Şereflikoçhisar, Evren, Haymana, Balâ ile Polatlı ilçelerinden başlanacak ve başvurular 25 ilçenin tamamındaki Aile Yaşam Merkezleri, Fen İşleri ya da ASKİ şantiyelerinde alınmaya devam edilecek.

Fide desteğine başvuruda bulunmak isteyen üreticiler “(0312) 507 46 51-56” numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.