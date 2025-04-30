Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin (EZZİB) 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısı sonrası sektörün ihracat yıldızları ödüllendirildi. Poyraz Zeytinyağları Ambalajlı Zeytinyağı İhracatı kategorisinde ödüle layık görüldü.İZMİR (İGFA) - Üretimden ihracata kadar tüm zinciri kapsayan ve sofralık zeytin ile zeytinyağı ihracatının öncü firmalarını bir araya getiren "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde, başarılarıyla sektöre yön veren firmalar ödüllerini aldı. Ambalajlı zeytinyağı ihracatı kategorisinde ödül alan Poyraz Zeytinyağı da törende öne çıkan firmalardan biri oldu. Poyraz Zeytinyağı Genel Müdürü Soykan Yanya, İhracat Müdürü Gamze Karabulut ve Poyraz Zeytinyağı ekibi törende hazır bulundu.

“KATMA DEĞERLİ MARKALI İHRACAT YAPIYORUZ”

Poyraz Zeytinyağı İhracat Müdürü Gamze Karabulut, Türk zeytinyağını Dünyaya sunduklarını, Türkiye’ye katma değer kazandırdıklarını belirterek, “Ambalajlı, markalı ve katma değerli ürün ihracatını önemsiyor, bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Türk zeytinyağının dünya mutfaklarındaki yerini daha da güçlendirmek, Türkiye'nin markalı ve sürdürülebilir ihracatına katkı sağlamak öncelikli hedefimizdir. Bu ödül, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor, EİB ve EZZİB’ne teşekkür ediyoruz" dedi.



Karabulut, önümüzdeki dönemde de Ar-Ge ve inovasyona dayalı projelerle, ürün çeşitliliğini artırarak ve yeni pazarlar hedefleyerek çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.