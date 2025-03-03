İzmir'de Çiğli Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarıyla binlerce vatandaşı bir araya getirecek. İlk iftar 4 Mart'ta Evka 2 Pelikan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde Ramazan ayında birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşacaklarını belirterek, ilçenin çeşitli noktalarında kurulacak iftar sofralarını duyurdu.

Dayanışma ve paylaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan iftar yemeklerinin ilki, 4 Mart Salı günü Evka 2 Pelikan Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek. Ay boyunca farklı mahallelerde iftar yemekleri düzenlenecek.

14 AYRI NOKTADA SOFRALAR KURULACAK

İlk iftar, 4 Mart Salı günü Evka 2 Mahallesi Pelikan Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek. Ardından program şu şekilde devam edecek: 6 Mart Perşembe: Alyans Düğün Salonu, 11 Mart Salı: Çiğli Belediyesi eski hizmet binası, 6. kat Kent Lokantası,12 Mart Çarşamba: Kaklıç Düğün Salonu, 13 Mart Perşembe: İzmir Büyükşehir Belediyesi İftar Etkinliği – Balatçık Kent Lokantası,17 Mart Pazartesi: Atasanayi Elit Düğün Salonu, 18 Mart Salı: Akvaryum Kafe Restoran,19 Mart Çarşamba: Sasalı Düğün Salonu, 20 Mart Perşembe: Balatçık Kent Lokantası, 21 Mart Cuma: Maltepe Pazar Yeri, 24 Mart Pazartesi: Evka 5 İş Merkezi, 25 Mart Salı: Yakakent Pazar Yeri, 26 Mart Çarşamba: Kasaplar Meydanı, 27 Mart Perşembe: Egekent Tören Alanı, 28 Mart Cuma: Küçük Çiğli Pazar yeri.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sosyal belediyecilik anlayışları gereği, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için de desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Başkan Yıldız, Ramazan boyunca gıda kolisi dağıtımlarımız ile de hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.