Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen piyano ve gitar kursu kış dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Yıl Sonu Konserinde sahne aldı. İZMİR (İGFA) - Genç nesillerin sanatla olan bağını kuvvetlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, 7 ile 15 yaş arası piyano ve gitar kursiyerlerinin sahne aldığı Yıl Sonu Konserine ev sahipliği yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eğitmenlerinden Şafak Kıran’ın hazırladığı konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserde yer alan özel gereksinimli kursiyerlerin performansı da dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

“ÇOCUKLARIMIZI SANATTAN MAHRUM BIRAKMAYACAĞIZ”

Çocukların ve gençlerin sanatla olan bağını güçlendirmek istediklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Sanatla olan bağını yeterince güçlendirememiş toplumların gelişimleri de daima sınırlı olmuştur. Çiğli Belediyesi olarak, çocuklarımızı kültür sanat etkinliklerinden mahrum bırakmamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müzik, resim, halk oyunları ve tiyatro gibi sanatın birçok alanında; kurslar, konserler, sergiler, gösteriler ve yazar buluşmaları düzenliyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın diledikleri alanda sanatsal üretime dahil olmaları için bundan sonraki süreçte de üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, konserde sahne alan gitar ve piyano kursiyerlerimizi gönülden kutluyor, başarılarla dolu bir sanat yaşantısı diliyorum” ifadelerini kullandı.