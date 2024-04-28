23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda düzenleniyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “9. Çocuk Şenliği” bugün Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda gerçekleştirilecek.

11.00-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde, bayram tadında eğlencesi bol, müzik, sahne şovları, spor gösterileri, oyunlar, yarışmalar, dans gösterilerinin yanı sıra atölye çalışmaları ve stantlarda kurumlar ile sivil toplum kuruluşları çeşitli etkinlikler yapacak.

Şenliğe katılacak çocuklar, 6 saat boyunca çok sayıda oyun ve atölye çalışmalarıyla gönüllerince eğlenecekler. 9. Çocuk Şenliği’nde çocukları muhteşem bir konser de bekliyor. 16.45’te Şubadap Çocuk Konseri çocuklara unutamayacakları bir müzik ziyafeti sunacak.

Ayrıca şenlikte masa tenisi, ayak tenisi, basketbol, çuval yarışı, floor curling, futbol, halat çekmece, hentbol, masa tenisi, mendil kapmaca, okçuluk, speedball, voleybol gibi yarışlarla çocuklar ve aileleri büyük heyecan yaşayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyadaki tüm çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görkemli şenlikle taçlandıracaklarını belirterek, “Bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak üzere tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini bugün Sazova Parkımızdaki eğlence dolu şenliğe davet ediyorum.” dedi.