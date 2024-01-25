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Uzman Klinik Psikolog Müge Leblebicioğlu Arslan, ara tatillerin verimli şekilde değerlendirilmesinin psikolojik iyi oluş geliştirmelerine yardımcı olacağını belirterek, tatil önerilerini sıraladı.İSTANBUL (İGFA) - Bazı ebeveynler için tatili verimli geçirmek sadece akademik açıdan yoğunlaşmak çocuğa özel dersler aldırmak, kursa göndermek, ödevlerle ve kitaplarla sürekli zaman geçirmesi konusunda destek olmak anlamına gelebiliyor. Bu tutuma maruz kalan çocuklar da ne yazık ki okula geri döndüklerinde okula gitmek istememe, performans düşüşleri ve uyum bozucu davranışların görülebilme oranı daha yüksek olabiliyor.

Tatili duygusal ve bedensel ihtiyaçların giderilmesi açısından bir fırsat olarak değerlendirmeye özen gösterilmesini öneren Uzman Klinik Psikolog Müge Leblebicioğlu Arslan, bu dönemi akademik eksikleri giderme dönemi olarak değil, çocuğunuzun ve kendinizin duygusal eksikliklerinizi ve ihtiyaçlarınızı giderme zamanı olarak görülmesini istedi.

Rutinlerinize yeni rutinler ve esneklikler ekleyerek devam edilmesine dikkati çeken Leblebicioğlu Arslan, fiziksel aktivitenin çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. Ara tatilde çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunmasını isteyen Leblebicioğlu Arslan, "Çocuğunuza yaşına ve gelişimine uygun yapabileceği sorumluluklar verin. Örneğin, yatağını toplamak ya da tabakları masaya koymak gibi sorumluluklar çocuğu geleceğe hazırlar, özgüvenin gelişmesine ve bireyselleşmesine katkıda bulunur. Sanatsal aktiviteler çocukların yaratıcılık ve ifade becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca tatilin bitmesine birkaç gün kala çocuğunuza haber verin ve bu esnada özellikle ilkokul çağı çocuklarına tatil bitiyor temalı okuma kitaplarıyla duygusal süreçlerine eşlik edilmesi faydalı olacaktır. Çocuğunuzun devam eden psikoterapi süreci varsa, tatil sürecinde de devam etme konusunda özen göstermeniz çocuğunuzun biyo-psiko-sosyal gelişimi açısından faydalı olacaktır" diye konuştu.