Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, Mita Tiyatro Ekibi, Eski Şehrin Masalcıları’nın birlikte düzenlendiği "Çulpa" adlı çocuk oyunu Ergin Orbey Sahnesi’nde çocuklarla buluştu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Esen Leyla Esendal’ın yazıp yönettiği, İrfan Ongar’ın müziklerini bestelediği oyunda; doğduğu köyde beceriksiz olarak nitelenen bir çocuğun kendini bulmak için çıktığı yolda başından geçenler anlatılıyor. Başarılı olabilmek için eğitim, emek, cesaret, sabır, sorgulama, tecrübe gibi özelliklerin kazanılması gerekliliğinin altını çizen oyunu izleyen çocuklar ebeveynleri ile birlikte keyifli bir gün geçirdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü’nün de torunu ile katıldığı oyun 18 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’de tekrar izleyici ile buluşacak. Tüm çocukları oyuna davet eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi yetkilileri, ebeveynlerin ücretsiz davetiyelerini Haller Gençlik Merkezi arkasında bulunan Çocuk Hakları Birimi’nden temin edebileceğini ifade ettiler.