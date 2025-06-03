Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iki ayrı görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre ilk olarak Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

Her iki görüşme de basına kapalı olarak yapıldı.

Görüşmelerde, ülke gündemine dair konuların ele alındığı belirtilirken, detaylara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.