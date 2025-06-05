Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Evde Bakım Hizmeti” alan kıymetli büyüklerimizin bayram öncesi ev temizliğini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Evde Bakım Hizmeti” kapsamında yaşlı, engelli, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinde detaylı temizlik hizmeti veriyor. Kocaeli’nin her noktasına yayılan bu hizmet, ihtiyaç sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Evde Bakım Hizmetleri” kapsamında kişisel bakımlarını gerçekleştirmekte zorlanan engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza öz bakım hizmeti sunuyor. Ayrıca yaşadığı yaşam alanının temizliğini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek ağı yetersiz ya da maddi imkânları bu hizmeti karşılamaya elvermeyen yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların da evlerinde temizlik hizmeti kesintisiz bir şekilde sürüyor.

BAYRAM ÖNCESİ DİP KÖŞE TEMİZLİK HİZMETİ

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte temizlik çalışmalarını artıran Büyükşehir Evde Bakım ekipleri, il genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda evlerin zeminleri özenle süpürülüp silinirken, pencere, masa, kapı ve çerçeveler tozlardan arındırılıyor. Perdeler itinayla yıkanıp asılırken, mutfak, tuvalet ve banyolarda detaylı temizlik çalışmaları yapılıyor. Kurban Bayramı öncesi pırıl pırıl evlerine kavuşan büyüklerimiz, Büyükşehir’in bu hizmetinden duyduğu memnuniyeti teşekkür ederek ifade ediyor.

BAŞVURULAR 153 ÇAĞRI MERKEZİ’NE

Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneği olarak hayat bulan bu hizmette belediye personelinin bayram öncesi yoğun mesaisi dikkat çekiyor. Engellilik, hastalık veya yaşlılık gibi çeşitli sebeplerle ev temizliği ya da öz bakım ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ve bu ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlar, 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni arayarak kolaylıkla bilgi ve destek alabiliyor.