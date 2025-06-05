Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin “Çevreci Eller Buluşuyor” sloganıyla Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde düzenlediği etkinlikte çocuklar sabun yapımından karikatüre kadar çeşitli atölyelerde eğitici ve eğlenceli vakit geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde düzenlediği renkli etkinlikle çocuklara çevre bilinci aşıladı. “Çevreci Eller Buluşuyor” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, 8-14 yaş grubundaki 120 çocuğun katılımıyla büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Resul Tarman ve Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal'ın da katıldığı etkinlikte, Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi öğrencilerinin 5 Haziran Dünya Çevre Günü için hazırladıkları resimlerden oluşan bir sergi de ziyaretçilerle buluştu.

Etkinlikte çocuklar, çevre dostu malzemelerle sabun yapımı, çanta baskı ve karikatür olmak üzere üç farklı atölyede yer aldı. Öğrenciler atölyelerde çevreci ürünlerle çanta ve sabun yapımı öğrendiler. Karikatür atölyelerine katılan çocuklar, çevre duyarlılıklarını çizimleriyle ifade ettiler.

Etkinlikte ayrıca “Süpürge Kahramanlar” isimli obje tiyatrosu da düzenlendi. Oyunda, çocuklara çevre koruma konusundaki sorumluluklarını eğlenceli bir şekilde aktarıldı.

Etkinliğin son bölümünde çocuklar, günün anısına “Çevreci Eller Buluşuyor” panosunu elleriyle boyayarak hem renkli bir eser ortaya çıkardı hem de çevre bilincini pekiştirdiler.