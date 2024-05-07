Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türkiye’nin ekonomi hedeflerine ve enflasyonun seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bir paylaşım yaptı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomide hedeflere ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamak olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan geriye dönüş olmayacaktır. Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu, ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda hâlâ yüksek seyrettiğinin farkındayız. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız" ifadelerini kullandı.