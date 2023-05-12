Seçim sürecinin başlamasından bu yana Aydın'ın 17 ilçesinde vatandaşlarla buluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl ve İlçe Örgütleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Adayları Evrim Karakoz, Nilüfer Ünüvar, Gamze Yolcu Metin, Ziya Yılmaz, Nebahat Oskay Ürün, Saadet Partisi İl Başkanı Fatih Karahan, Gelecek Partisi İl Başkanı Ali İhsan Dilmen, DEVA Partisi İl Başkanı Hakan İşler, Demokrat Parti İl Başkanı Serhat Emanet, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve Millet İttifakı Efeler İlçe Yöneticileri, Adnan Menderes Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlar ile buluştu.



Bulvarda Aydınlılar ile sohbet eden CHP heyetine vatandaşlar balkonlardan ve sokak aralarından sloganlar ile eşlik etti. Alkış, ıslık ve 'İktidar', 'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu', 'Hak, hukuk, adalet' gibi sloganlar Aydın sokaklarında yankılandı.