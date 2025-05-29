Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında, İstanbul'un fethinin tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olduğunu vurgulayarak,'' Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1928056980427469100