Sokak dansının her türünün sahneye taşındığı “Red Bull Dance Your Style” yarışmasının Türkiye Finali’ne son 3 gün kaldı. Bu yıl İzmir’de gerçekleşecek olan ve kazananı seyircinin belirlediği sürpriz müzikler eşliğinde gerçekleşen tek yarışma Red Bull Dance Your Style finalinde, Türkiye’nin dört bir yanından en iyi dansçılar bir araya gelecek.İZMİR (İGFA) - Hip Hop, popping ve house dans gibi sokak dansı türlerinin en iyilerinin belirleneceği Red Bull Dance Your Style’da elemeler Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşti. Yarışma kapsamında elemelerin ardından finale kalan 16 dansçı belli olduğu yarışmaya son 3 gün kaldı. Elemelerde başarıyı yakalayan dansçılar, 1 Eylül’de 93. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek finalde dans pistlerini ateşe verecek.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ HİNDİSTAN’DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere; 93. İzmir Enternasyonal Fuarı, İZFAŞ, Sneaks Up ve Özgörkey Otomotiv’in partnerliğinde gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde izleyiciler tarafından birinci seçilen isim, 9 Kasım’da Mumbai, Hindistan’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2024 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.