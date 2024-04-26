Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımının yıldız isimlerinden Daron Fatts Russell, geçtiğimiz hafta oynanan Onvo Büyükçekmece maçındaki başarılı performansı ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) tarafından haftanın ilk 5’ine seçildi. MANİSA (İGFA) - Sezon başında Galatasaray’dan, Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımına katılan Daron Fatts Russell, ortaya koyduğu performansla takımına önemli katkı sağladı. Geçen hafta oynanan Onvo Büyükçekmece maçında da 22 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt ile mücadele eden yıldız isim maçın kazanılmasında kilit rol oynadı. Haftayı 27 verimlilik puanı ile tamamlayan Daron Fatts Russell, bu performansı ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın ilk 5’ine seçildi.