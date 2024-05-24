Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Darüşşafaka Cemiyeti, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla sürdürdüğü çalışmalarını kapsayan 2023 yılı Entegre Raporu’nu yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - Darüşşafaka Cemiyeti'nin 2023 Yılı Faaliyetleri ve Gelecek Stratejileri bütünsel bir bakış açısıyla entegre raporunda sunuldu.

Türkiye’nin 161 yıllık tarihiyle sürdürülebilir kurumlarının en iyi örnekleri arasında yer alan Darüşşafaka Cemiyeti, 2020 yılından beri yayımladığı Entegre Rapor ile tüm çalışmalarını şeffaf bir şekilde ortaya koydu.

Kurulduğu günden beri bağışçılarının destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, 2023 yılında bireysel ve kurumsal bağışlarda artış sağlayarak önemli bir başarıya imza attı. Kurumsal derecelendirme notunu da her yıl yükseltmeye devam eden Darüşşafaka Cemiyeti, 2023 yılında 9.80’e çıkarttığı kurumsal derecelendirme notuyla sivil toplum kurumları arasında liderliğini sürdürdü. 2023 yılında yayımladığı Sürdürülebilirlik Etki Raporu ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' na (SKA) katkılarının ölçülmesi konusunda önemli adımlar atan Cemiyet, çevresel ve sosyal sorumluluk çerçevesinde sürdürülebilirlik ilkelerine sağladığı uyumu da kamuoyu ile paylaştı.

Darüşşafaka Cemiyetinin, 161 yıllık köklü geçmişine yaraşır bir şekilde, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonunu kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çeken Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Cemiyetin odağında sürdürülebilirliğin olduğuna dikkat çekti.

Entegre Raporun, Darüşşafaka'nın Türkiye'deki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olarak 1863 yılından bu yana ve 'kamu yararına dernek' statüsüyle 1940 yılından beri sürdürdüğü çalışmaların bir özeti niteliğinde olduğunu söyleyen Başkan Oğuz Güleç, “Özellikle bu yıl, bireysel ve kurumsal bağışlarda yaşanan artışlar, toplumun bizlere olan güveninin ve desteğinin somut bir göstergesi oldu. Bu destek, bizlere, daha fazla çocuğa ulaşma ve onları geleceğe hazırlama konusunda büyük bir motivasyon sağladı. Ayrıca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırladığımız entegre raporumuz, faaliyetlerimizi ve finansal sağlamlığımızı şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sayede bağışçılarımızın, katkılarının nasıl değerlendirildiğini açıkça görebilmelerini sağlıyoruz” dedi.