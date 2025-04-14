Ekonomi ve iş dünyasının merakla beklediği Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ) için geri sayım başladı. 17-20 Nisan'da Sapanca'da gerçekleşecek zirve yine önemli isimleri ağırlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Sapanca’da üçüncü kez gerçekleştirilecek olan zirvenin bu yılki ana sponsoru Rönesans Holding olurken, Türkiye ve dünyadan önemli isimler zirvedeki panellere katılarak gündeme ve geleceğe dair konuşma yapacaklar.

“Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek UEZ 2025’in açılış konuşmasını T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gerçekleştirecek.

UEZ 2025’te Federal Almanya’nın 10. Cumhurbaşkanı ve Alman-Türk İş Konseyi Eşbaşkanı Christian Wulff ile İspanya’nın eski Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero da konuşmacı olarak yer alacak.

“KRİZ KAHİNİ” ROUBİNİ DE UEZ’DE KONUŞACAK

UEZ 2025, iş dünyasının liderlerini ve alanında uzman isimleri bir araya getirerek, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, ekonomik dalgalanmalar ve gelecek trendleri gibi kritik konulara odaklanacak. Wulff ve Zapatero’nun yanı sıra, kriz kahini olarak bilinen dünyaca ünlü ekonomist Prof. Nouriel Roubini de zirvede key note konuşmacı olarak yer alacak. Roubini, “Trump 2.0 Devrinde Yeni Küresel Düzen ya da Düzensizlik” başlığında güncel gelişmelere dair açıklamalarda bulunacak.

Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Aselsan CEO’su Ahmet Akyol, EBDR Türkiye ve Kafkasya Bölge Direktörü Elisabetta Falcetti, IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, Ekonomist ve Danışman Yazar Stephen King, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Selman Dönmez, Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay ve Alarko CEO’su Ümit Nuri Yıldız gibi ekonomi ve iş dünyasının önemli temsilcileri de zirvede konuşmacı olarak yer alacak.

GÜNDEMİ BELİRLEYECEK PANELLER

UEZ 2025’te iki gün boyunca düzenlenecek olan 12 panelde geleceğe ışık tutulacak. “Yarına Hazırlık: Yeni Yatırımlar ve Fırsatlar”, “E-Ticaretin Türkiye Ekonomisi İçin Yarattığı Sınır Ötesi Fırsatlar”, “Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler”, “Global Ekonomi 5.0: Politik, Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm”, “AB ve Almanya İlişkilerinde Yeni Dönem: Neden Türkiye?”, “Finansal Teknolojilerde İnovasyon ve Gelecek Senaryoları” gibi panellerde Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ele alınacak.