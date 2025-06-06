DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemi, gerçekleştirilen testte 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak hibrit roket motorlarıyla dünya çapında bir irtifa rekoru kırdı.ANKARA (İGFA) -Türkiye’nin uzay yolculuğunda tarihi bir adım daha atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın duyurduğu başarıya göre, DeltaV Uzay Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemi, test kapsamında 200+ kilometre irtifaya ulaşarak hibrit roket teknolojilerinde yeni bir rekorun sahibi oldu.

Testte birçok zorlu hedef başarıyla tamamlandı.

DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200+ km irtifaya ulaşarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı. ???? Test kapsamında birçok zorlu hedef başarıyla gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir’in geleneği bu bayram da bozulmadı İçeriği Görüntüle Bu başarı, yalnızca ülkemiz için… pic.twitter.com/s8g4pYpwKo — SSB (@SavunmaSanayii) June 5, 2025

Söz konusu başarı, sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte hibrit roket teknolojileri açısından da öncü bir gelişme olarak nitelendirildi.

Uzay uygulamaları için kritik öneme sahip bu sistem, Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda daha ileri görevlerin önünü açacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DeltaV Uzay Teknolojileri başta olmak üzere projede emeği geçen tüm mühendisleri, bilim insanlarını ve paydaşları tebrik ederek, “Uzaya bağımsız erişim yolculuğumuzda kararlılıkla ilerliyoruz” mesajını verdi.