Demir-çelik sektörleri mart ayında küresel talepteki daralma ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi. İki sektör, 2,6 milyar doları aşkın ihracatıyla Türkiye ihracatının yüzde 11,1’ini karşıladı.

Geçen yılın mart ayından itibaren artan enerji fiyatları nedeniyle rakiplerine göre pahalı kaldıklarını söyleyen Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Ancak nisan ayından itibaren sanayide kullanılan doğal gaza uygulanan yüzde 20’lik ve elektriğe uygulanan yüzde 15’lik indirimler etkisini gösterecek. Yılın ikinci yarısında hem miktar hem de değerde daha başarılı performans sergileyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü mart ayında yüzde 15,1’lik düşüşle 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 37,9’luk azalışla 1,4 milyar dolarlık ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 5,2 pay alırken, çelik ise yüzde 5,9 paya sahip oldu. İki sektör, yaşadığı düşüşlere rağmen Türkiye’nin mart ayı ihracatının yüzde 11,1’lik kısmını üstlendi.

ADMİB ise mart ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7’lik azalış göstererek 77,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 39,2’lik düşüşle 146,7 milyon dolar oldu.



Sektör, yılın ikinci yarısından umutlu

Demir-çelik sektöründe başta küresel talepte uzun süredir yaşanan daralmanın yanı sıra yüksek enerji fiyatlarının da etkisiyle düşüşlerin devam ettiğini belirten ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şunları söyledi:

“Yılın ilk yarısı bu seviyede devam edecek gibi gözüküyor. Miktar bazında da geçen yılın gerisindeyiz. AB’nin bize verdiği kotaları geçen yıl ilk hafta içerisinde doldururken bu yıl bazı ürünlerde tamamlayamadık. Geçen yılın mart ayından itibaren artan enerji fiyatlarından dolayı rakiplerimize göre pahalı kaldık. Ancak nisan ayından itibaren sanayide kullanılan doğal gaza uygulanan yüzde 20’lik ve elektriğe uygulanan yüzde 15’lik indirimler etkisini gösterecek. Haziran ayı itibariyle ülkemiz sanayicileri olarak enerji maliyetlerinde daha rekabetçi olabileceğiz. Yılın ikinci yarısında hem miktar hem de değerde daha başarılı performans sergileyeceğimizi düşünüyorum.”



KKTC pazarı hızla büyüyor

Mart ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında en başarılı ülke 254,3 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 177,8 milyon dolar ile İtalya, 126,8 milyon dolar ile Romanya izledi. ADMİB’in ihracatında ise Romanya’nın 21,1 milyon dolar ile ilk sırada olduğu görüldü. Bu ülkeyi 17,4 milyon dolarla Almanya ve 12,7 milyon dolarla Irak takip etti. KKTC yüzde 71’lik artış göstererek, ADMİB’in en başarılı 5’inci pazarı olarak dikkat çekti.



1,5 milyon ton ürün ihraç edildi

Mart ayında Türkiye demir ve demir dışı metaller - çelik sektörlerinden 1,5 milyon tonluk ürün ihraç edilirken, 2,6 milyar doları aşkın ihracat yapıldı. Ürün bazında incelendiğinde; demir çelik diğer grubunun 287,5 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ürünü 232,6 milyon dolar ile inşaat aksamı, 222,6 milyon dolar ile demir çelik boru izledi.

ADMİB ise mart ayında 180,4 bin tonluk satış yaparken 223,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ürün gruplarına göre incelendiğinde; demir çelik boru yüzde 59,2 milyon dolar ihracat ile ilk sırada yer aldı. Bu ürünü 23,9 milyon dolarla yassı kaplama ve 22,2 milyon dolar ile adi metallerden diğer eşya mobilyalar takip etti.