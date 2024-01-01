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Bursa'da Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki Bursa Feribot İskelesi'nden İstanbul Yenikapı ve Kadıköy'e deniz ulaşımı hizmeti veren İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ, söz konusu hattaki bilet fiyatlarını zam yaptı.BURSA (İGFA) - Mudanya (Güzelyalı)-Yenikapı/Kadıköy/Kabataş hattında deniz ulaşım hizmeti veren İDO bilet fiyatlarına zam geldi.

Söz konusu hatta 26 Eylül 2023 tarihinden bu yana 248 TL olarak satışı gerçekleştirilen 'ekonomi' sınıfındaki biletler, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 283 TL'ye yükseltildi. Esnek fiyat politikasını sürdüren İDO'nun 'Promo' sınıfındaki biletler 248 TL'den satışı açılırken, sefer saati yaklaşıp, doluluğu arttıkça fiyatı da artarken, 'Ekonomi' sınıfında 283 TL'den satışa açılan biletler esnek fiyatlarla 450 TL'ye kadar yükselebiliyor.

Öte yandan Mudanya/Eminönü Sirkeci hattında çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Burulaş'a ait deniz otobüsleri BUDO için herhangi bir zam bulunmuyor. İlgili hatta biletler öğrenci ve çocuk 175 TL olmak üzere diğer yönden tek fiyat politikası 210 TL'den devam ediyor.