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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi’nin Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına özel düzenlediği programda kadınlarla buluştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümünü coşkuyla ve gururla kutladıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "El ele verdiğimiz, birliğimizi sağladığımız zaman aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur " dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına özel düzenlediği kutlama programlarına devam ediyor. Katipoğlu Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi üyeleri, Aktepe, Karşıyaka, Fatih, Anafartalar, Pelitlibağ ve Hacıkaplanlar Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı. 100. yıl coşkusunun doyasıya yaşandığı programda ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Ahmet Algün, kahramanlık türküleri seslendirdi. Daha sonra Başkan Osman Zolan’ı Türk bayrakları ile karşılayan kadınlar hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümünü coşkuyla ve gururla kutladıklarını vurgulayan Başkan Zolan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyeti hep birlikte kutluyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket etmenin çok önemli olduğunu belirten Başkan Zolan, “El ele verdiğimiz, birliğimizi sağladığımız zaman aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur. Yeter ki birbirimize inanalım, birliğimizi sağlayalım hep beraber bir hedefe odaklanalım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah birlikte başarmaya devam edelim” diye konuştu. Başkan Zolan konuşmasına şöyle devam etti: “Bugüne dek vermiş olduğunuz destekten ve bizimle yürümüş olmanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birçok işleri yaparak geldik, inşallah Denizlimizde birçok işleri yaparak yolumuza devam edeceğiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.”