Denizli Bilim Merkezi, Çivril Gürpınar Atatürk Ortaokulu’nda düzenlediği “Bilim Festivali” ile geleceğin mimarı çocukları bilimle buluşturdu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarına devam eden Denizli Bilim Merkezi, bilimi genç nesillerle buluşturmaya devam ediyor.

Denizli Çivril Gürpınar Atatürk Ortaokulu’nda düzenlenen “Bilim Festivali”, öğrencilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Festival süresince öğrenciler, birbirinden renkli deney şovlarından Tesla küresiyle yapılan elektriksel gösterilere, güneş teleskobuyla yapılan gökyüzü gözleminden mikroskop altında çeşitli örneklerin incelenmesine, bilim setleriyle gerçekleştirilen uygulamalı atölye çalışmalarından interaktif etkinliklere kadar uzanan geniş bir yelpazede bilimi yakından tanıdı.

Bilimsel farkındalık yaratmak ve öğrencilere bilime karşı ilgi ve merak kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi görürken katılımcı öğrenciler hem eğlendi hem de öğrenmenin keyfini yaşadı. Etkinlik süresince aktif bir katılım gösteren öğrenciler, bilimsel süreçleri yerinde gözlemleyerek birebir deneyimleme fırsatı buldu.